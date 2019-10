Johnson legg fram brexitplanen sin

utenriks

Johnson vil legge fram detaljar rundt eit «rettferdig og fornuftig kompromiss» i avslutningstalen sin på landsmøtet i Manchester. Seinare onsdag skal han presentere planen i Brussel, opplyser Downing Street.

Johnsons kontor understrekar at planen vil vere eit «endeleg tilbod». Viss EU ikkje går med på det, vil Johnson oppfylle trusselen sin om å trekke Storbritannia ut av EU 31. oktober utan nokon avtale.

Under ingen omstende kjem statsministeren til å be Brussel om ei ny brexit-utsetjing under eit EU-møte 17. og 18. oktober, heiter det òg i fråsegna frå Johnsons kontor.

– La oss få brexit unnagjort. Vi kan, vi må og vi vil, kjem han til å seie i talen sin til partifellane onsdag.

Brexit-tilhengarar har avvist backstop-løysinga som var ein del av brexitavtalen som Johnsons forgjengar Theresa May forhandla fram med EU.

Backstop-løysinga bind britane til ein tollunion med EU inntil ei permanent løysing for grensa er på plass. Johnson meiner ei slik løysing ikkje er eit klart nok brot med EU.

Tilhengarane meiner på si side at løysinga er heilt nødvendig for å behalde ei open grense på øya, ikkje minst med tanke på å verne den skjøre fredsavtalen i Nord-Irland.

The Daily Telegraph skriv at Johnson foreslår å behalde Nord-Irland i EUs indre marknad fram til 2025, og samtidig i tollunion med resten av Storbritannia.

