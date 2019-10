Facebook-sjefen ut mot Warrens plan om å stykke opp selskapet

utenriks

Warren ønsker å bli president, og ho har sagt at ho vil bryte opp store teknologiselskap.

– Viss ho blir vald til president, vil eg vedde på at vi får ein juridisk kamp, og eg vil vedde på at vi kjem til å vinne, seier Zuckerberg i eit to timar langt lydopptak som teknologinettstaden The Verge har fått tilgang til.

– Og vil det framleis suge for oss? Ja. Eg ønsker ikkje å reise ei stor rettssak mot vår eiga regjering. Men sjå på det slik: Til sjuande og sist, viss nokon vil prøve seg på å true noko så eksistensielt, må ein gå inn i ringen og ein må kjempe, seier Zuckerberg.

Opptaket vart gjort under eitt av Zuckerbergs vekevise møte med tilsette. Samtalane er meinte å vere private, men no som opptaket frå dette møtet er leke, er alle velkommen til å høyre på det, uttaler han.

Warren har svart på utsegnene til Facebook-sjefen og skriv dette på Twitter:

– Det som verkeleg ville «suge» er å ikkje få orden på eit korrupt system som lèt nettgigantar som Facebook drive ulovleg konkurransehemmande verksemd, tråkke på forbrukarrettar, og fleire gonger famle med ansvaret sitt som skal verne demokratiet vårt.

Zuckerberg seier òg at han ikkje planlegg å vitne i andre land der Facebook er under gransking for brot på personvern og konkurranselovgiving.

– Det gir inga meining for meg å dra på høyringar i kvart einaste land som ønsker at eg skal stille opp, seier Zuckerberg.

