Boris Johnson vil suspendere Parlamentet på nytt

utenriks

Parlamentet vil i så fall vere suspenderte i veka som leiar opp til dronning Elizabeths trontale.

Førre veke slo høgsteretten i landet fast at statsministeren handla i strid med lovverket då han i september suspenderte Parlamentet i fem veker.

Ein einstemmig høgsterett kom då fram til at suspensjonen gjorde at Parlamentet ikkje kunne utføre oppgåvene sine og at regjeringa ikkje kunne dokumentere at det var nødvendig å sende dei folkevalde heim i fem veker for å førebu ein trontale. Retten konkluderte derfor med at suspensjonen var ulovleg og ugyldig.