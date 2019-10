Bombefly frå andre verdskrigen krasja i USA

utenriks

Ein talsmann for Connecticut-guvernør Ned Lamont seier at det var eit fly av typen Boeing B-17 som styrta. Hendinga skjedde ved Bradley International Airport, som er den nest travlaste flyplassen i New England-regionen, nordaust i USA.

Det er førebels ukjent korleis tilstanden er for dei seks som er sende til sjukehus, og det er uklart kor mange som var om bord på flyet som styrta. Flyplassen er inntil vidare stengd.

USAs luftfartsstyresmakt (FAA) skriv på Twitter at flyet var i ferd med å lande då det krasja. Det er sivilt registrert og høyrer ikkje til forsvaret, heiter det vidare.

Eit augevitne fortel at han såg ei stor oransje eldkule etter at flyet trefte bakken og at det kunne høyrast ein mindre eksplosjon om lag eit minutt seinare.

Ifølgje NBC blir det denne veka arrangert ei oppvisning med veteranfly brukt under den andre verdskrigen ved flyplassen.

B-17 er kjend som «Flying Fortress» og vart brukt av dei allierte styrkane i Europa.

