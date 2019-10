Avis: Italias statsminister godkjente møte mellom USAs justisminister og italiensk etterretning

utenriks

Det melder den italienske storavisa Corriere della Sera, som skriv at statsminister Giuseppe Conte gav grønt lys til to møte mellom USAs justisminister Bill Barr og Italias etterretningssjef Gennaro Vecchione.

Barr har nyleg hatt kontakt med fleire tilsette i etterretningstenestene i Australia, Storbritannia og Italia. Årsaka er ei gransking som Donald Trumps regjering har sett i gang i kjølvatnet av spesialetterforskar Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalet i 2016.

Muellers 448 sider lange rapport slår fast at Russland prøvde å påverke valutfallet i president Donald Trumps favør, men konkluderer med at det ikkje finst bevis for at Trump sjølv eller nokon i valkampstaben hans medverka aktivt til dette.

Han beskriv likevel inngåande at Trump ti gonger prøvde å hindre etterforskinga, men på grunn av mandatet til etterforskarane vart det ikkje konkludert med at Trump har gjort noko straffbar. Mueller har i ettertid sagt at Trump kan blir sikta når han ikkje er president lenger.

Trump har i fleire utsegner og Twitter-meldingar prøvd å framstille rapporten som ein konspirasjon mot han utført av den såkalla «djupe staten», gjerne med påstandar i Trump-vennlege medium som bakgrunn.

Han har òg pressa på for å få sett i gang ein kontra-etterforsking som skal granske årsaka til at Muellers etterforsking vart sett i gang.

