Australias statsminister avviser press frå Trump

New York Times opplyste tysdag at Trump i ein telefonsamtale skal ha lagt press på Australias statsminister for å få hjelp til å sverte Russland-granskinga og stille han i betre lys.

I eit intervju med Sky News onsdag tonar Morrison ned betydinga av samtalen mellom dei to.

– Det var ein veldig kort samtale, og eg ville ikkje beskrive det som press, seier statsministeren.

Morrison seier at Trump heilt enkelt bad han om å opprette ein kontaktkanal med den australske regjeringa om granskinga som Trump håper vil øydeleggje Russland-etterforskingas kredibilitet.

– Så det var ein ganske innhaldslaus samtale, seier Morrison.

Tipsa FBI

Ifølgje opplysningane til New York Times vil Trump at den australske regjeringssjefen leier eit samarbeid med USAs justisminister William Barr som skal kartleggje opphavet til Russland-etterforskinga.

Det var ein australsk diplomat som tipsa FBI om at ein av Trumps rådgivarar, George Papadopoulos, hadde sagt at Russland sat på materiale som kunne skade kandidaten til demokratane, Hillary Clinton.

Muellers 448 sider lange rapport slår fast at Russland prøvde å påverke valutfallet i president Donald Trumps favør, men konkluderer med at det ikkje finst bevis for at Trump sjølv eller nokon i valkampstaben hans medverka aktivt til dette.

Prøvde å hindre

Mueller-rapporten beskriv likevel inngåande at Trump ti gonger prøvde å hindre etterforskinga, men etterforskarane hadde ikkje mandat til å konkludere med at han hadde gjort noko straffbar. Mueller har i ettertid sagt at Trump kan bli sikta når han ikkje er president lenger.

Trump har i fleire utsegner og Twitter-meldingar prøvd å framstille rapporten som ein konspirasjon utført av den såkalla «djupe staten», gjerne med påstandar i Trump-vennlege medium som bakgrunn.

Han har òg pressa på for å få sett i gang ein kontra-etterforsking som skal granske årsaka til at Muellers etterforsking vart sett i gang.

