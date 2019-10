Ung kvinne drepe i sverdangrep på finsk skule

utenriks

Ifølgje augevitne gjekk mannen først til angrep på ein kvinneleg elev og hogg og stakk henne med eit sverd, før han kasta noko som verka å vere ei brannbombe.

Deretter angreip han andre elevar og ein lærar, før politiet kom til staden. Ein politimann vart òg såra, før det vart losna skot mot angriparen. Han vart deretter arrestert og er sendt til sjukehus.

Tilstanden til to av dei såra blir kalla alvorleg, men var ifølgje sjukehuset stabil tysdag ettermiddag.

Yrkesskule

Angrepet fann stad på yrkesskulen Savo, som har lokale inne i kjøpesenteret Herman, 4 kilometer sør for sentrum av Kuopio.

Finsk politi opplyste på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag at gjerningsmannen er fødd i 1994, elev ved skulen og tidlegare ustraffa. Han hadde ifølgje politiet òg eit skytevåpen.

Før han vart uskadeleggjort av politiet, rakk han òg å stifte ein brann inne i lokala på skulen, men denne vart raskt sløkt.

Under ei husransaking heime hos gjerningsmannen vart det funne fleire brannbomber. Motivet bak angrepet er ikkje kjent.

Sjokkert statsminister

Ordførar i byen Jarmo Pirhonen er sjokkert over hendinga. Han seier til avisa Iltalehti at byen er skaka og at han sender tankar til offera og deira pårørande.

Finlands statsminister Antti Rinne sender òg tankane sine til alle rørte.

– Valdshendinga ved Savo yrkesskule er sjokkerande og fullstendig uakseptabel. Eg har diskutert med politidirektøren, og regjeringa følgjer med på situasjonen. På vegner av regjeringa og meg sjølv vil eg sende kondolansar til alle pårørande, skriv Rinne på Twitter.

