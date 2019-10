Toppleiar i Credit Suisse går av etter overvakingsskandale

utenriks

Tysdag vart det kjent at Pierre-Olivier Bouée i leiargruppa til banken går av, melder Financial Times. Det skjer i kjølvatnet av ei ekstern gransking av avgjerda om å hyre inn privatetterforskaren.

Det var den avtroppande leiaren for Credit Suisses kapitalforvaltning, Iqbal Khan, som vart overvaka. Årsaka skal ifølgje avisa ha vore at banken frykta at han kunne komme til å kapre klientar til fordel for konkurrenten UBS, der han er på veg inn i ei tilsvarande stilling.

Forsøket på å halde han under oppsikt gjekk likevel gale då Khan oppdaga privatetterforskarane og konfronterte dei, noko som førte til eit hissig opptrinn i sentrum av Zürich.

Den interne granskinga i Credit Suisse som er utført av advokatfirmaet Homburger, konkluderer med at det ikkje er teikn til at toppsjef Tidjane Thiam godkjente overvakinga av Khan.

– Styret til banken set pris på passande tiltak for å verne interessene til banken, òg når høgtståande tilsette forlèt selskapet. Styret meiner likevel at mandatet for observasjonen av Iqbal Khan var uhøvesmessig og har resultert i at omdømmet til banken er skadd, skriv Credit Suisse i ei fråsegn.

Financial Times har tidlegare skrive at det har vore eit bittert forhold mellom Khan og Tidjane Thiam, mellom anna på grunn av ein serie nabokranglar knytte til eigedommar dei eig i Zürich.

(©NPK)