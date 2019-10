Rapport: Mykje av plastsøppelet i havet kjem truleg frå skip

utenriks

Studien gir ny dokumentasjon på at dei enorme søppelfelta med flytande plast først og fremst kjem av at skip kastar tonnevis av søppel over bord, ikkje at folk kastar plast i sjøen eller på land.

Studien er laga av Proceedings of the National Academy of Sciences, eller PNAS, og forfattarane har samla inn tusenvis av plastobjekt under besøk til den vesle øya i 1984, 2009 og 2018.

Øya ligg cirka midt mellom Argentina og Sør-Afrika, i eit område med mange ulike havstraumar som har gjort det til ein oppsamlingsplass for søppel.

Tidlege undersøkingar av søppelet som vart skylt opp på øya, tydde på at det kom frå Sør-Amerika, om lag 300 mil lenger vest, men i 2018 så kom om lag tre firedelar av søppelet frå Asia, mesteparten frå Kina.

Avfall frå siste to år

Mange av plastflaskene har vorte klemt saman med skrukorken på, noko som gjerne blir gjord på skip for å spare plass, opplyser Peter Ryan, direktør ved Fitzpatrick Institute of African Ornithology ved Universitetet i Cape Town i Sør-Afrika.

Rundt 90 prosent av flaskene som vart funnen, hadde vorte produsert dei to siste åra, noko som gjer at dei ikkje kan ha vorte førte med havstraumar frå Asia. Det tar normalt tre til fem år.

Sidan det har vore ei stabil mengd asiatiske fiskefartøy sidan 1990-åra, men talet på asiatiske handelsskip, spesielt frå Kina, har auka kraftig i Atlanterhavet, har forskarane konkludert med at plastflaskene må komme frå handelsskip.

Etterlatne fiskegarn

Det finst to typar av marin forsøpling. På den eine sida finn ein søppel på strender rundt byområde. Dette er søppel frå kystområde og det består av flasker, vesker og emballasje. Men dette er søppel som i lita grad blir frakta langt med havstraumane.

Lenger ut i hava inneheld søppelet delar av gjenstandar med ukjent opphav, og dessutan gjenstandar som blir brukte av handelsskip og fiskefartøy, som garn, tau, bøyer og kasser.

– Det er ei undervurdert årsak til forureining, seier Ryan.

Halvparten av det enorme søppelområdet i Stillehavet består av fiskegarn, ifølgje ein rapport som vart publisert av Scientific Reports i fjor.

– Ikkje sugerøyr og plastposar

Havforskaren Laurent Lebreton, ein av forfattarane bak denne rapporten, seier at oppfatninga om at 80 prosent av plastsøppelet i havet kjem frå land, ikkje stemmer når det gjeld ope hav. Han seier at han har funne store samlingar med garn nord i Stillehavet, og som er lagt ut av fiskefartøy for å skape oppsamlingsplassar for fisk.

– Dei blir ofte ikkje trekt opp, og dei forsvinn. Vi har funne tonnevis av dei, seier Lebreton, som tilhøyrer organisasjonar The Ocean Cleanup.

– Alle snakkar om å redde hava ved å slutte å bruke plastposar, sugerøyr og eingongsemballasje. Det er viktig, men når vi drar ut på havet, er det ikkje nødvendigvis det vi finn, seier han.

