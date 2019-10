Pompeo lytta under Trumps omstridde telefonsamtale

utenriks

Måndag vart president Donald Trumps personlege advokat Rudy Giuliani stemna av utanrikskomiteen, etterretningskomiteen og tilsyns- og reformkomiteen i Representanthuset. Det skjedde etter at ein av Trumps fremste forsvararar, Senatets leiar Mitch McConnell, sa at han ikkje vil ha noko anna val enn å vurdere riksrettsprosess dersom Representanthuset går inn for det.

Denne og neste veke er det feriestengt i Kongressen, men Demokratane held fram gravinga rundt Trumps Ukraina-samtale.

Giuliani har fått frist til tysdag 15. oktober med å legge fram «tekstmeldingar, telefonutskrifter og andre kommunikasjonsformer» som kan vere moglege bevis. Dei har òg bedt om dokument og forklaringar frå tre av Giulianis medarbeidarar.

Ba Giuliani og Barr om hjelp

I den mykje omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, sa Trump fleire gonger at både Giuliani og justisminister William Barr kunne bidra i ei etterforsking av Joe Biden og Bidens son. Det viser eit samandrag av samtalen som Det kvite hus sjølv har offentleggjort.

Giuliani varsla allereie i februar at han ønskte å «påverke» ei etterforsking i Ukraina for å finne informasjon som kunne vere «veldig, veldig til hjelp» for klienten hans. Han insisterte på at dette ikkje var ulovleg, sjølv om enkelte ville kalla det «upassande».

Giuliani representerer Trump og dei personlege interessene hans og har inga stilling i den amerikanske regjeringa.

– Pompeo lytta

Ifølgje The Wall Street Journal lytta utanriksminister Mike Pompeo til telefonsamtalen 25. juli. Det same melder Associated Press.

Representanthuset beordra alt fredag utanriksministeren til å utlevere fleire dokument om Ukraina og gav han då éi vekes frist.

Trump har kravd å få møte varslaren som gjorde Ukraina-saka kjent. Advokaten til varslaren Andrew Bakaj sa måndag at vedkommande har rett til å ta vare på anonymiteten sin, i samsvar med amerikansk lov.

Auka riksrett-støtte

To meiningsmålingar viser at støtta til riksrett blant amerikanarane har auka betrakteleg etter at Representanthuset sette i verk den formelle granskinga førre veke.

Ifølgje ei måling frå Quinnipiac University meiner 47 prosent av registrerte veljarar at Trump bør stillast for riksrett og bli fjerna frå presidentembetet. Like mange svarer at han ikkje bør bli det. Ei veke før svarte 37 prosent ja til riksrett medan 57 var imot.

I ei måling frå CNN svarer òg 47 prosent at Trump bør stillast for riksrett og avsetjast, ein oppgang frå 41 prosent i mai.

Begge målingane viser stor splitting mellom partia. Dei fleste av Demokratanes tilhengarar støttar riksrett. Dei fleste av dei som stemmer på Republikanarane er imot.

(©NPK)