Johnson seier lekt forslag om grensekontroll er utdatert

Det britiske forslaget om kontrollstasjonar eit stykke unna grensa vart først kjent gjennom den irske kringkastaren RTE. Kanalen har fått tak i utdrag frå uformelle dokument som er sende frå Boris Johnsons regjering til EU.

RTE melder at regjeringa i London vil ha fleire tollstasjonar på begge sider av grensa, men at grensepasseringane skal gjerast enklare ved hjelp av ny teknologi.

Kan bli lagt fram tysdag

Tollstasjonane skal plasserast fleire kilometer frå grensa, samtidig som registrerte varer skal overvakast med GPS inntil dei har passert grensa.

Det er i dag ingen kontroll på grensa mellom dei to EU-landa. Spørsmålet om korleis ein kan behalde ei open grense etter at britane forlèt unionen har vore eitt av dei vanskelegaste spørsmåla i brexitforhandlingane.

Ifølgje avisa The Telegraph vil den britiske statsministeren endeleg avsløre detaljane rundt korleis han ser for seg at skilsmissa frå EU kan gå føre seg. Dette skal ifølgje avisa skje innan 24 timar, kanskje allereie tysdag morgon.

– Ikkje fornuftig

Statsminister Johnson seier likevel i eit TV-intervju med BBC torsdag morgon at forslaget om tollstasjonar er utdatert og ikkje vil vere ein del av det formelle forslaget britane har til EU.

– Så vidt eg forstår ut frå reaksjonane i Brussel og Dublin, så snakkar dei ikkje om det vi faktisk kjem til å legge fram. Dei snakkar om noko som vart sendt over tidlegare, seier Johnson, ifølgje The Guardian.

– Det vil ikkje vere fornuftig å ha ei grense litt unna grensa, seier Johnson. Han seier samtidig at eit samla land må ha sitt eige tollområde og vedgår at det må vere ei eller anna form for kontroll.

Kritikk

Fråsegna frå Johnson kjem etter at den lekne løysinga har fått kraftig kritikk i Irland. Utanriksministeren i Irland, som ønsker ei heilt open grense, seier at forslaget er uaktuelt. I ei Twitter-melding skriv Simon Coveney at Nord-Irland og Irland fortener betre, og at det er på tide at EU får eit «seriøst forslag» frå den britiske regjeringa.

Ein samla irsk opposisjon avviser òg forslaget. Sinn Fein-leiar Mary Lou MacDonals seier den foreslåtte løysinga er fullstendig avvist. Også nestleiar Dara Calleray i Fianna Fáil avviser grenseforslaget frå Johnson.

– Ei hard grense med denne typen infrastruktur er noko vi ikkje kan tolerere på øya vår, seier ho til RTE.

Neppe godt mottatt i EU

Det er heller ikkje noko som tyder på at EU vil vere meir velvillig innstilt til grensekontrollar berre fordi dei blir flytta nokon kilometer vekk frå sjølve grenselinja.

Unionen har heile tida sagt at ei alternativ løysing må ta vare på alle aspekt ved den såkalla backstop-løysinga, som skal sikre ei open grense òg etter at britane melder seg ut av EU. Tollstasjonar, uansett kvar dei blir plasserte, bryt med det unionen fastslo allereie i desember 2017 som kriterium for ei open grense: ingen ny fysisk infrastruktur eller nye kontrollar.

Fryktar framleis tollunion

Brexit-tilhengarar har avvist backstop-løysinga, som bind britane til ein tollunion med EU inntil ei permanent løysing for grensa er på plass.

Johnson meiner at løysinga, som var ein del av brexitavtalen som vart forhandla fram under forgjengaren hans Theresa May, ikkje gir eit klart nok brot med EU.

Tilhengarane meiner på si side at løysinga er heilt nødvendig for å behalde ei open grense på øya, ikkje minst med tanke på å verne den skjøre fredsavtalen i Nord-Irland.

