Lågare arbeidsløyse i Tyskland

utenriks

Arbeidsdirektoratet BA set nedgangen i samanheng med at fleire pleier å få jobb etter at sommarferien er over.

I overkant av 2,2 millionar menneske var registrerte som arbeidsledige i september. Det er 85.000 færre enn i august, og 22.000 færre enn på same tid i fjor.

Den sesongjusterte arbeidsløysa er stabil på 5 prosent, for femte månad på rad.

Europas største økonomi trekte seg noko tilbake i perioden frå april til juni, og blir venta å krympe igjen i noverande kvartal, noko som i så fall vil gjere at Tyskland hamnar i resesjon.

(©NPK)