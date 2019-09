Hongkong-politiet åtvarar kraftig mot protestar på den kinesiske nasjonaldagen

utenriks

– Ifølgje analysen vår forventar vi at situasjonen i morgon blir svært, svært farleg, seier politiinspektør John Tse på ein pressekonferanse måndag.

– Kjernen av bråkmakarane aukar valden. Djupna og breidda i valden deira og planane viser at dei i aukande grad tyr til terrorisme, seier han.

Hundretusenvis av hongkongkinesarar har dei siste månadene gjennomført store demonstrasjonar mot det dei meiner er Beijings stadig sterkare kontroll over det delvis sjølvstyrte kinesiske territoriet.

Styresmaktene har lagt ned forbod mot demonstrasjonar når Folkerepublikken Kina feirar 70-årsjubileum tysdag. Ein ankedomstol stadfesta måndag forbodet, og same dag vart ein av protestarrangørane og ein skodespelar arresterte, mistenkte for å ha planlagt «kriminelt skadeverk», og for å ha deltatt i storminga av Hongkongs folkevalde forsamling i juli.

Leiande figurar i protestrørsla meiner at arrestasjonane er ein skremsletaktikk for å hindre at folk demonstrerer tysdag.

Demonstrasjonane i Hongkong har stort sett vore fredelege, men også i helga braut det ut gatekampar mellom demonstrantar og politiet utanfor den folkevalde forsamlinga.

