Uklart om britisk helsevesen kan takle ein hard brexit

utenriks

Kø og redusert kapasitet ved grensa kan gjere det vanskeleg å få importert medisinar og utstyr dersom britane forlèt EU utan ein avtale 31. oktober, skriv The Guardian. Ein kritisk rapport viser at «eit rimeleg verste scenario» inneber at vareflyten over grensa blir redusert med 40–60 prosent.

Riksrevisjonen seier tilgjengelege data ikkje gjer det mogleg å fastslå at helsevesenet vil få nok leveransar i det som blir omtalt som «høgst usikre» omstende.

– Departementet har gjort mykje for å førebu seg på ein hard brexit, men mykje står framleis att, heiter det i rapporten. Han viser mellom anna til at ekstra transportkapasitet regjeringa har leigd inn ikkje vil vere fullt tilgjengeleg før ved utgangen av november, éin månad etter utmeldingsdatoen.

Revisorane har sett på 7.000 medisinar som blir frå importerte eller via EU, og dessutan 450.000 ulike produkt og delar som stort sett blir importerte via hamnene langs Den engelske kanalen. Dei uttrykker òg bekymring over at departementet ikkje veit kor mange av dei 24.000 sjukeheimane og andre omsorgstilbydarar i landet som har «robuste planar» på plass.

– Departementet veit framleis ikkje om det er bygd opp lager, dei aner ikkje om omsorgstilbydarane er førebudde, og det er ikkje klart om dei vil ha transportkapasiteten dei treng i tide. Dersom regjeringa gjer feil her, kan det få store konsekvensar, seier Labour-representanten Meg Hillier, som leier Underhusets revisjonskomité.

(©NPK)