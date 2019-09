Svenskeigd tankskip forlèt iransk hamneby etter frigiving

utenriks

Stena Impero vart stansa av den iranske Revolusjonsgarden i midten av juli då det var på veg gjennom Hormuzsundet. Iranske styresmakter har hevda at tankskipet vart stansa som følgje av at det hadde kollidert med eit fiskefartøy og stukke av.

Navigasjonsdata viser òg at skipet har endra kurs frå Jubail i Saudi-Arabia til hamnebyen Port Rashid i Dubai, skriv Reuters. Det blir anslått at tankskipet vil nå Port Rashid, som ligg 250 kilometer frå Bandar Abbas, etter ein halv dag.

Reiarlaget opplyste denne veka at det ikkje står att nokon forhandlingar med Iran og at det ikkje finst nokon siktingar i saka. 23 personar vart arresterte då skipet vart tatt i arrest. Besetninga på skipet kjem frå Russland, India, Latvia og Filippinane.

Måndag denne veka opplyste iranske styresmakter at skipet ville bli frigitt innan kort tid, men det vart ikkje sett noko tidspunkt. Skipet vart tatt i arrest rundt to veker etter at eit iransk tankskip vart tatt i arrestert utanfor Gibraltar, etter skuldingar om brot på sanksjonane mot Syria.

(©NPK)