Solberg fridde til FN om plass i Tryggingsrådet

– Noreg ønsker å ta ansvaret. Vi er klare til å tene. Vi er klare til å bygge eit meir effektivt og ope tryggingsråd, sa Solberg i talen til FNs hovudforsamling fredag kveld norsk tid.

Mellom anna lovar ho at Noreg vil slåst for fleire sete i Rådet og støtte FNs generalsekretær i arbeidet med å reformere FN.

– Meister

Solberg trekte fram både den norske fredsinnsatsen i ei rekke land og kva Noreg har gjort innan internasjonal bistand.

– Noreg er ein meister når det gjeld kvinner, fred og sikkerheit, slo ho fast.

– Noreg er upartisk, men aldri verdinøytral. Vi fremmar dialog og utøver pragmatisk diplomati. Dersom vi blir valde, vil vi ta med oss denne tilnærminga til Tryggingsrådet, sa statsministeren.

I talen gjekk ho òg i rette med USAs president Donald Trump, som tidlegare denne veka stod på den same talarstolen og snakka høglydt om patriotisme og nasjonale løysingar.

– Noreg er ein sterk tilhengar av multilateralt samarbeid og felles institusjonar for å kunne handtere globale utfordringar som klima, cybersikkerheit og terrorisme. FN treng å styrkast, kontra Solberg.

Hentar støtte

Tidlegare fredag møtte statsministeren norske journalistar i New York. Til NTB seier ho at Noreg har greidd å hente støtte til Tryggingsråds-kandidaturet sitt frå fleire land.

– Vi møter òg mykje forståing frå små og mellomstore land. Mange ser det vi seier om klima og hav og samanhengane mellom desse. Du løyser ikkje den eine utfordringa utan å løyse den andre.

På spørsmål frå NTB om ho er meir sikker no enn før på at Noreg greier å kapre ein plass i Tryggingsrådet, svarer ho:

– I alle fall har vi fleire leiarar klare som har gitt støtte til oss. Men vi er aldri sikre før alle stemmene er talt opp. Vi må jobbe hardt dei neste ni månadene, seier statsministeren.

Skjerpe klimaambisjonane

I talen til FN lova Solberg òg å skjerpe dei norske ambisjonane for kutt i klimautsleppa i 2020, i tråd med Parisavtalen.

For å oppnå dette, vil regjeringa mellom anna auke CO2-avgifta med 5 prosent i statsbudsjettet for neste år, i tråd med Granavollen-plattforma. Der heiter det at CO2-avgifta skal aukast med 5 prosent årleg fram til 2025 i alle sektorar. Dei auka inntektene skal brukast til å senke andre skattar og avgifter i dei same sektorane.

– Vi har sagt at vi skal gjere dette, og vi byrjar med det i budsjettet i år, seier Solberg til NTB.

– Saman med kvotesystemet bidrar dette til å gjere det lønnsamt å velje miljøvennlege løysingar, seier Solberg.

Ho lovar samtidig at auka CO2-avgift ikkje skal gå ut over bilistane.

– Bilistane vil ikkje få meir skatt. Men å velje eit lågutsleppsalternativ vil bli endå meir gunstig, seier ho.

– Kraftig signal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) meiner den auka karbonskatten sender eit kraftig signal til næringslivet.

– Dei må kutte utslepp og legge om til nullutsleppsløysingar som elektrisitet, hydrogen og biogass, slår Elvestuen fast.

I tillegg til den auka CO2-avgifta har det leke ut at regjeringa vil løyve 7 milliardar kroner til klimatiltak i statsbudsjettet for neste år.

