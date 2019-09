Regjeringa aukar CO2-avgifta med fem prosent

utenriks

– Vi har sagt at vi skal gjere dette, og vi byrjar med det i budsjettet i år, seier Solberg til NTB.

I Granavollen-plattforma vart dei fire regjeringspartia samde om ein årleg auke i CO2-avgifta på fem prosent fram til 2025. Auken gjeld alle sektorar som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. Dei auka inntektene skal brukast til å senke andre skattar og avgifter i dei same sektorane.

– Saman med kvotesystemet bidrar dette til å sørge for at det er lønnsamt å velje dei miljøvennlege løysingane, og at fleire bedrifter ser det som viktig å investere i ny teknologi og nye løysingar fordi dei då vil sleppe å betale skatt, seier Solberg.

– Kraftig signal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) peikar på at for partiet hans er auka avgifter på forureining, kombinert med skatteletter på andre område, ein berebjelke i klimapolitikken.

– Det skal alltid lønne seg å ta grøne val, og forureining må koste meir, seier Elvestuen.

Sjølv om auken er varsla i regjeringserklæringa, meiner han det sender eit kraftig signal til næringslivet.

– Dei må kutte utslepp og legge om til nullutsleppsløysingar som elektrisitet, hydrogen og biogass, slår Elvestuen fast.

7 milliardar

CO2-avgifta vart innført i Noreg i 1991. Avgiftene varierer i ikkje-kvotepliktig sektor. Den generelle avgifta på mineralolje er på rundt 500 kroner per tonn CO2.

I tillegg til den auka CO2-avgifta har det leke ut at regjeringa vil løyve 7 milliardar kroner til klimatiltak i statsbudsjettet for neste år.

