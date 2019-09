Rapport om MAX-ulykkene: – Boeing feilberekna reaksjonane til pilotane

utenriks

Til saman 346 menneske mista livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. I etterkant av Etiopia-ulykka vart flytypen sett på bakken av luftfartsstyresmakter over heile verda.

Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) fastslår i tryggingsvurderinga si av ulykkene, som vart offentleggjort torsdag, at Boeing og USAs luftfartsstyresmakt (FAA) må vere meir realistiske når dei vurderer korleis pilotar reagerer i krisesituasjonar.

– Vi såg i desse to ulykkene at pilotane ikkje handla på den måten Boeing og FAA har antatt at dei skulle gjere, seier leiar Robert Sumwalt i NTSB.

Pilotane hadde i forkant av begge ulykkene store problem med å kontrollere flyet då eit kontrollsystem vart aktivert som følgje av feilaktige signal. Pilotane vart møtt av eit kaos av alarmar og signal i cockpiten, noko Boeing, under FAAs overvaking, ikkje tok med i berekningane sine, meiner NTSB.

Fleire alarmar og indikasjonar i cockpiten kan auke arbeidsmengda til pilotane og kan òg gjere det vanskelegare å identifisere prosedyrane piloten må gå gjennom, heiter det i rapporten.

(©NPK)