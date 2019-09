Prins Harry går i Dianas fotspor

utenriks

Prinsesse Dianas gåtur gjennom eit minefelt i Angola i 1997 blir framleis hugsa i dag på grunn av varmen og omtanken ho viste for det borgarkrigsherja landet, seier organisasjonen The Halo Trust i ei fråsegn. Engasjementet hennar har fått ein del av æra for det internasjonale forbodet mot bruk av landminer.

Fredag gjekk sonen prins Harry i fotspora til mora gjennom eit minefelt i byen Dirico i Angola. Prinsen var godt utrusta, og rundt han stod det fleire åtvaringsskilt.

– Landminer er dei vedvarande arra av krig, seier prins Harry.

Han gjekk rett nok ikkje bokstaveleg talt i fotspora til mora, for området prinsesse Diana gjekk gjennom for 22 år sidan, er i dag ei travel handlegate.

Angola, som har vore gjennom ein 27 år lang borgarkrig, håper at alle landminene er fjerna innan 2025. Ifølgje rapporten Landmine Monitor 2018 er fleire land framleis hardt ramma av landminer, blant dei Afghanistan, Syria, Jemen og Ukraina. I 2017 døydde 2.300 menneske som følgje av landminer i Afghanistan.

(©NPK)