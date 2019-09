Pelosi meiner Trump ikkje gav Demokratane noko val

utenriks

– Medlemmene våre gjorde sine eigne vurderingar om dette. Men når det vart eit spørsmål om tryggleiken i nasjonen, så gav han oss ikkje noko val, sa Pelosi i eit intervju med MSNBC fredag.

Ho kunngjorde tysdag at dei folkevalde startar ei formell gransking som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett for maktmisbruk. Bakgrunnen er eit varsel om innhaldet i ein telefonsamtale presidenten hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I telefonsamtalen bad Trump den ukrainske motparten sin om å bidra til ei etterforsking av Joe Biden, som lenge har vore favoritt til å bli Demokratanes presidentkandidat i valet for neste år. I varselet blir Trump skulda for å ha misbrukt presidentmakta til å få eit anna land til å blande seg inn presidentvalet. Det kvite hus prøvde i etterkant å skjule innhaldet i samtalen, ifølgje varslaren, som er tilsett i det amerikanske etterretningsapparatet.

I ei Twitter-melding fredag rettar den amerikanske presidenten merksemda mot varslaren og aukar presset mot personen ytterlegare. Trump skriv at «det høres mer og mer ut som den såkalte varsleren ikke er en varsler i det hele tatt». Presidenten antydar i staden at varslaren er ein som har handla basert på sin partitilhøyrsel.

USAs nasjonale etterretningsdirektør slo torsdag fast at den ikkje namngitte varslaren gjorde det som var riktig, og at vedkommande skal vernast.

