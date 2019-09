IAEA-rapport: Iran med ferske brot på atomavtalen

utenriks

Dei avanserte sentrifugane ved anrikingsfabrikken Natanz akkumulerer, eller er lagt til rette for å akkumulere, anrikt uran, heiter det i rapporten som nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til.

Irans nye satsing på anrikingsteknologi gjer det mogleg for landet å auke behaldninga av høganrika uran raskare. Det betyr at Iran kan skaffe seg atomvåpen på kortare tid viss styresmaktene i Teheran bestemmer seg for det.

Atomavtalen frå 2015 set strenge grenser for Irans produksjon av anrikt uran, som både kan brukast til kraftproduksjon og atomstridshovud. Til gjengjeld vart dei økonomiske sanksjonane mot landet trappa ned, men USAs president Donald Trump valde i 2018 å trekke USA frå atomavtalen.

Sjølv om dei europeiske landa i avtalen har prøvd å redde han, er innsatsen frå Europa for å hjelpe Iran til å halde oppe atomavtalen, ikkje god nok, meiner iranske styresmakter.

