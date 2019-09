Facebook vil ikkje faktasjekke politikarar

utenriks

– Vi synest ikkje det er ei passande rolle for oss å felle dom over politiske debattar og hindre talen til ein politikar i å nå ut til publikum der han blir gjenstand for offentleg debatt, forklarte Facebooks PR-sjef Nick Clegg denne veka.

Etter omfattande russiske feilinformasjonskampanjar på Facebook i samband med det amerikanske valet i 2016, har det blir uttrykt bekymring for korleis nettgiganten handterer feilinformasjon.

Tredjepartshjelp

Facebook bruker i dag tredjepartar for faktasjekking, mellom dei fleire nyheitsorganisasjonar for å avsløre feilinformasjon.

– Vi kjem ikkje til å sende innhald eller annonsar frå politikarar til våre faktasjekkpartnarar for inspeksjon, sa Clegg.

Clegg presiserer at Facebook vil ta grep når politikarar deler innhald som inneheld allereie motbevist informasjon. Då vil innlegget merkast, det vil bli vist relevant informasjon frå faktasjekkarar, og innlegget vil ikkje bli brukt i annonsar.

Blir kritisert

Avgjerda fører til kritikk frå borgarrettsgrupper.

På eit møte med Facebook torsdag vart det frå kritikarane hevda at rasistisk innhald slår seg opp, medan dei som prøver å snakke ope om rasisme i eit forsøk på å motarbeide det, endar opp i Facebooks «fengsel», med fjerna innlegg og blokkerte kontoar.

Facebook har forbode meldingar som prøver å forhindre folk i å stemme, og selskapet har kunngjort at dei vil verne mot forstyrringar i USAs folketeljing.

I mars vart eksplisitt hyllest av trua på at den kvite rasen er overlegen, òg forboden. Men i ei oppdatering frå Facebooks eiga gransking, vart det i juni slått fast at Facebook ikkje har gjort nok for å motarbeide innhald som fremmar slikt tankegods utan å bruke orda i klartekst.

