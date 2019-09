Borkbille øydelegg tyske skogar

utenriks

Tysklands djupe skogar har vorte hardt ramma av to brennheite somrar på rad, noko som har fått regjeringa til å setje i verk tiltak. 180.000 hektar med skog har vorte øydelagt som følgje av tørke, pest, stormar og brannar. 180.000 hektar svarer til 250.000 fotballbanar.

Regjeringssjefen i landet Angela Merkel arrangerte onsdag eit nasjonalt møte der problemet vart tatt opp, og landbruksminister Julia Klöckner har kunngjort at dei vil setje av 800 millionar euro over dei neste fire åra for å løyse problema.

Den største syndaren er ei lita borkbille som har gått laus på tre i dei tørkeramma områda.

Bille er hovudsyndaren

Skogvaktar Arne Barkhausen forklarer at billa et barken, før ho legg egg inne i treet.

– Larva byrjar å ete innmaten, og blokkerer vegen treet har til næring. Prosessen endar med at treet døyr innan fire veker, seier han.

Global oppvarming fører til at billene får betre levevilkår som følgje av at fleire av dei overlever, og at dei tidlegare på året kan komme fram.

Kjem av global oppvarming

Forskarar meiner likevel at problemet ikkje kan løysast berre ved å fjerne billa, fordi kjernen til problemet blir knytt til global oppvarming.

– Biller har alltid vore der, dei har skapt problem i 200 år, seier Peter Biederman, som forskar ved Wuerzburg-universitetet.

Han seier at den pågåande krisa starta med ein vinterstorm i januar 2018, og at desse tørkene har forverra problemet.

– Sidan 2018 har trea som er under angrep, vore under stress som følgje av mangel på vatn, og røtene deira er ikkje lenger djupe nok, seier Biederman.

(©NPK)