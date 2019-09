To norskkurdarar lauslatne i Tyrkia

utenriks

Dei to vart arresterte av tyrkiske styresmakter for to månader sidan, visstnok fordi dei var mistenkte for ha samband med Kurdistans arbeidarparti (PKK), som er forbode i Tyrkia.

Dei to mennene er tidlegare omtalte som to godt vaksne menn som er busette i Rogaland der dei arbeider som drosjesjåførar.

– Utanrikstenesta er kjent med at to norske borgarar fengsla i Tyrkia har vorte lauslatne, stadfestar Per Bardalen Wiggen, Utanriksdepartementets pressetalsperson, i ein e-post til ABC Nyheter.

Han skriv òg at UD ikkje kan gi fleire detaljar «på grunn av lovpålagt taushetsplikt».

PKK, som i fleire tiår har kjempa ein væpna kamp for kurdisk sjølvstyre i Tyrkias kurdiskbefolka område, blir sett på som ein terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU. Det opphavlege målet i gruppa var å etablere ein eigen kurdisk stat.

Den eine mannen vart arrestert i den nordvestlege provinsen Bursa 27. juli. Kjelder har opplyst til det statlege nyheitsbyrået Anadolu at mannen har hatt ansvaret for PKKs verksemd i Noreg og Europa. Den andre mannen vart arrestert 22. juni, ifølgje Dagbladet. Han blir skulda for å ha drive verksemd for PKK i Noreg.

