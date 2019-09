Søreide leier møte i givarlandsgruppa for Palestina

utenriks

Utanriksministrar og representantar frå dei største givarane og land i regionen skal delta. FN er vertskap for møtet. Den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, er venta å delta for første gong, opplyser Utanriksdepartementet.

– Møtet for givarlanda i New York skjer på eit tidspunkt der ei forhandla tostatsløysing mellom israelarane og palestinarane er under sterkt press. Samtidig er det store utfordringar i palestinsk økonomi, seier Søreide.

Ho meiner ei rekke spørsmål om overføring av skattar og avgifter må bli løyste, og at palestinarane må få betre tilgang til regionale og internasjonale marknader med produkta sine.

– Dei palestinske institusjonane som givarane har bidratt til å bygge opp dei siste tiåra, er sårbare og må styrkast. Det er viktig med framleis fokus på godt styresett, demokratisk utvikling, respekt for menneskerettar, reformarbeid og behovet for palestinsk samling, seier Søreide.

Givarlandsgruppa for Palestina (AHLC) vart etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen og har som mål å legge eit institusjonelt og økonomisk grunnlag for ei forhandla tostatsløysing. Dette er det einaste internasjonale forumet der begge partar i konflikten deltar i dialog med givarane og det internasjonale samfunnet om tostatsløysing og palestinsk statsbygging.

