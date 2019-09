Kongressmedlemmer: Trump-varselet er urovekkande

utenriks

Offentleggjeringa av varslarrapporten kan skje torsdag morgon, amerikansk tid, opplyser tre anonyme kjelder til CNN.

Varselet frå ein ikkje namngitt tilsett i amerikansk etterretning, dokumentet som står i sentrum av kontroversen rundt Trumps telefonsamtalar med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, vart onsdag gjort tilgjengeleg for etterretningskomiteane i Kongressen.

Demokraten Adam Schiff, som leiar etterretningskomiteen i Representanthuset, beskriv innhaldet som «urovekkande».

– Eg fann skuldingane i varselet svært urovekkande, og også veldig truverdige. Varselet avslører alvorlege overtramp og gir informasjon til komiteen som kan følgjast opp, seier han.

– Eit truverdig dokument

Både varselet og utskrifta av telefonsamtalen kan spele ei sentral rolle i riksrettsprosessen demokratane denne veka starta mot presidenten.

Innhaldet til varselet er ikkje gjort kjent offentleg, men amerikanske medium har den siste veka meldt at Trump skal ha prøvd å presse Ukraina til å granske ein av hovudutfordrarane hans i valet i 2020, Joe Biden, i tillegg til Bidens son, Hunter Biden.

Trump skal òg ha halde tilbake 3,6 milliardar kroner i militær bistand til Ukraina rett før samtalen, og demokratar vil ha svar på om midlane vart brukte til å presse Ukraina.

Toppdemokraten Chuck Schumer seier at han er endå meir bekymra etter å ha lese varselet, som han meiner legg fram «fakta som skrik etter ytterlegare etterforsking».

Også republikanar reagerer

Demokraten Eric Swalwell seier at varslaren òg la fram ein del andre dokument og vitne som var involverte i denne saka.

– Varslaren presenterer situasjonen på ein veldig logisk måte. Samtidig gjer varslaren det klart og tydeleg det han eller ho har og ikkje har kunnskap om, noko som kjenneteiknar eit truverdig dokument, seier demokraten Raja Krishnamoorthi.

Dei fleste republikanarane lét enten vere å uttale seg eller forsvarte Trump etter at varselet kom til Kongressen, men éin republikanar uttrykte bekymring.

– Republikanarar bør ikkje i all hast berre fastslå at det ikkje er noko å sjå på her når det er tydeleg at det er mykje her som er problematisk, seier republikanaren Ben Sasse.

Utskrift av samtale

– Viss du kan gjere noko saman med justisministeren, så vil det vere flott. Mange folk ønsker å finne ut av det, sa Trump mellom anna i samtalen.

I samtalen stiller han likevel ikkje konkrete vilkår om at Zelenskyj må gjere bestemde ting for at Ukraina skal få pengane. Presidenten sjølv avviser at han på nokon måte la press på Zelenskyj.

– Dette er den største heksejakta i amerikansk historie, truleg i heile historia, sa Trump til pressefolk etter at utskrifta var offentleggjort.

(©NPK)