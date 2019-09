Fabrikkbrann i Frankrike – skular i elleve byar stengde

utenriks

Den franske fjernsynsstasjonen BFM viser bilde av flammar og ei stor svart røyksøyle som stig opp frå Lubrizols fabrikkanlegg i Rouen, nordvest for Paris.

Lokale styresmakter i Seine-Maritime-regionen oppmodar folk til å unngå unødvendige reiser i området. Skular og barnehagar i elleve omkringliggande byar er stengde og bebuarar på pleieheimar blir bedne om å halde seg innandørs, tvitrar innanriksdepartementet.

– Lat oss ikkje få panikk over denne situasjonen, men vi må vere svært forsiktige, seier innanriksminister Christophe Castaner til radiostasjonen RTL.

Han legg til at det ikkje er noko som tyder på at røyken er farleg. Lokale styresmakter opplyser at det blir gjort analysar av han.

– Vi kjempar framleis mot brannen. Risikoen er at forureining kan hamne i Seinen, seier den øvste leiaren til regionen Pierre-Andre Durand.

Brannen starta ved 2.40-tida natt til torsdag. 200 brannmannskap og 60 brannbilar hjelper til i sløkkinga. Brannårsaka er så langt ukjend.

Lubrizol er eigd av den amerikanske milliardæren Warren Buffett. Fabrikken lagar tilsetningsstoff til smøremiddel og måling.

I januar 2013 oppstod det ein gasslekkasje frå anlegget. Ei lukt som vart samanlikna med kål eller ròtne egg vart spreidd med vinden til Paris og England der innbyggarar klaga over lukta.

To år seinare rann det ut 2.000 liter mineralolje frå fabrikken til kloakksystemet i Rouen.

(©NPK)