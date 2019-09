Avis: Johnson banar veg for eit val mellom folket og politikarane

utenriks

Heilt sidan Underhuset tok grep om brexitprosessen for tre veker sidan, har statsministeren omtalt lova om utsetjing som ein «kapitulasjonslov». Han skuldar motstandarane for å vere feige, for å sabotere og gjere knefall for Brussel.

Tonen var ikkje meir forsonleg då Parlamentet tredde saman etter at ein einstemmig høgsterett kom fram til at suspensjonen av nasjonalforsamlinga var ugyldig. Han sa igjen at motstandarane valde å gå til domstolane i staden for å ha mot til å be folket om tillit i eit nyval.

På den måten legg han opp til eit val der han sjølv skal stå fram som folkets mann i kampen mot politikarane som ikkje vil respektere folkeavstemminga for tre år sidan, skriv Financial Times.

Kraftig kritikk

Etter ein svært opphissa debatt onsdag kveld, fekk Johnson kraftig kritikk for fråsegna om at den beste måten å heidre den drepne Labour-parlamentarikaren Jo Cox på, er å få brexit overstått. Cox ønskte at Storbritannia skulle bli verande i EU, og ho vart drepen av ein høgreekstremist medan ho dreiv valkamp før folkeavstemminga i 2016.

Cox' enkemann, Brendan Cox, reagerer sterkt på debattklimaet som han meiner pregar begge sider i brexit-debatten.

– Det skaper ei stemning som gjer at sannsynet for vald og angrep aukar, seier han til BBC. Han samanliknar Underhuset med ein polariserande dyrehage, men seier likevel at statsministeren ikkje er ein «ond mann», men berre ordla seg slurvete.

Parlamentsleiar John Bercow – som er konservativ brexitmotstandar – omtalte kulturen i Underhuset som giftig og kritiserte debattklimaet. Den britiske EU-kommissæren Julian King kom med denne karakteristikk av Johnsons retorikk på Twitter:

– Grov og farleg. Viss du trur at ekstrem språkbruk ikkje nører opp under vald i Europa, også i Storbritannia, då følgjer du ikkje med, skriv King, som etter planen blir Storbritannias siste EU-kommissær.

– Uhøfleg er normalen

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal påpeikar overfor NTB at den politiske retorikken alltid har skilt seg kraftig frå språkkulturen elles i Storbritannia.

– Språkkulturen i landet er jo påfallande høfleg og danna, men i den politiske debatten er det stikk motsett, der er det roping og piping og himling med auga. Det er ganske uhøfleg, men det har vorte ein del av normalen, seier Ringdal, som er førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Han meiner samtidig at det har skjedd ei endring til det verre.

– Eg trur dessverre det, at den hatefulle tonen og frontane har vorte større og skarpare. Ein tillèt seg å seie drygare ting enn før, forklarer han og seier det kan vere ein trend som har komme over frå den andre sida av Atlanteren. Ringdal samanliknar situasjonen med ein boksekamp som har gått i stå.

– Det er som om dei står og klenger på kvarandre og ikkje kan komme vidare før dommaren kjem og løyser det opp. Eg trur det er nøydde til å komme nye krefter inn.

Jamt på målingane

Ein måte det kan skje på, er at Johnson får det nyvalet han ønsker seg, men også i det spørsmålet er frontane steile. Regjeringa har foreslått nyval, men vorte stemt ned. Opposisjonen vil heller ikkje stille mistillitsforslag mot regjeringa. Dei vil vente til brexitfristen er ute, og det enten er inngått ein avtale eller EU har gått med på ei utsetjing.

Dermed kan det ta tid før vi får fasiten på om Johnson lykkast med å framstille seg sjølv som forsvararen for folkemeininga, eller om han blir bytt ut.

Meiningsmålingane antydar at det kan bli jamt mellom Labour og dei konservative, og at ingen av dei vil få fleirtal i Underhuset åleine. Samtidig er Boris Johnson langt meir ønskt som statsminister enn Labour-leiar Jeremy Corbyn, ifølgje ei meiningsmåling i Daily Mail. 41 prosent vil ha førstnemnde i Downing Street, medan berre 18 prosent vil ha Corbyn som regjeringssjef.

Jo Swinson frå Liberaldemokratane, som vil stanse utmeldinga frå EU, blir føretrekt av 21 prosent, men partiet hennar ligg eit stykke bak dei to største.

(©NPK)