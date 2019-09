Ungarn skeptisk til ny asylfordelingsavtale

utenriks

Fire land – Frankrike. Tyskland, Italia og Malta – møttest i hovudstaden i Malta og vart samde om ein mekanisme for å fordele asylsøkarar som kjem til EU over Middelhavet. Målet er å avlaste dei landa som i dag tek imot flest.

Planen er at avtalen skal danne grunnlag for ein breiare diskusjon på EUs innanriksministermøte i oktober, men allereie no møter han altså motbør.

– Essensen i det som vart lagt fram måndag er å fremme tanken om obligatoriske kvotar. Det vil innebere å fordele ulovlege migrantar før dei eingong når europeiske hamner. Ei ukontrollert tilkomme av utlendingar er naturleg endå eit tryggingsspørsmål, skriv Ungarns regjering på nettsidene sine.

– Det er nesten som å gå tilbake til start, heiter det i fråsegna.

Innvandringsskeptiske Ungarn er eitt av landa som har nekta å gå med på eit EU-forslag om å pålegge medlemslanda kvotar for mottak av asylsøkarar. Det har ført til at diskusjonen om fordeling av menneske som kjem til Europa over Middelhavet, har vore fastlåst i lang tid.

