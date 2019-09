Underhuset diskuterte sin eigen suspensjon

utenriks

Dagen etter at høgsterett einstemmig fastslo at suspensjonen til regjeringa var ulovleg, var det nettopp denne handlinga som dominerte den første debatten.

Allereie før programmet starta med ein hastespørjetime, sa parlamentsleiar John Bercow at han vil stryke suspensjonen frå den offisielle protokollen. Høgsterett fastslo at sidan regjeringa braut lova, var vedtaket om suspensjon ugyldig. I juridisk forstand hadde det derfor aldri vore nokon suspensjon.

Protokollen skal i staden vise at Parlamentet tok pause i drygt to veker.

Hasteutspørjing

Det var ingen normal spørjetime, sidan det krev tre dagars varsel til regjeringa, men ein hasteutspørjing retta mot regjeringsadvokat Geoffrey Cox. Han fekk mellom anna spørsmål om kva slags juridiske råd han hadde gitt regjeringa før suspensjonen.

Svaret var at regjeringa ikkje publiserer juridiske råd. Han vil likevel bruke dei neste dagane til å vurdere om det er i interessa til det offentlege at han gir ut noko meir informasjon i denne saka.

Regjeringsadvokaten sa regjeringa vil føye seg etter høgsterettsdommen, men påstod at regjeringa handla i god tru og meinte ho heldt seg innanfor lova og konstitusjonen.

Cox sa dette om i kva grad ha ville trekke seg:

– Dersom eg vart beden om å gå av kvar gong eg tapte ei sak, ville eg neppe hatt ein advokatpraksis.

– Ingen moralsk rett

Regjeringas jurist nøgde seg ikkje med å svare på spørsmål, men gjekk òg på offensiven. Han meinte Parlamentet var dødt, hadde opptredd skammeleg og ikkje hadde nokon «moralsk rett» til å sitje.

– Dei kunne stemt for mistillit fleire gonger, men dei er for feige. Parlamentet burde ha mot nok til å møte veljarane, men dei vil ikkje fordi så mange av dei vil hindre utmeldinga frå EU.

Mogleg nytt forsøk på nyval

Cox antyda òg at regjeringa endå ein gong kan foreslå å halde nyval. Dei prøvde to gonger før suspensjonen, men utan hell. Opposisjonen vil først forsikre seg om at det ikkje blir nokon hard brexit, og at regjeringa ber EU om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje kjem på plass.

Vallova krev to tredels fleirtal for å skrive ut val før valperioden er omme. Men, som Cox påpeika, blir det kravd berre vanleg fleirtal og eit lovforslag på éi setning for å endre vallova og fastsetje ein valdato. Når eit eventuelt forslag kan bli lagt fram, er ikkje klart.

Ian Blackford i det skotske nasjonalistpartiet SNP sa i eit Tv-program at han kan akseptere Labour-leiar Jeremy Corbyn som mellombels statsminister i ei overgangsregjering, dersom målet er å få i stand eit nyval på premissane til opposisjonen.

– Då er eg ikkje så opptatt av person, og det vil vere naturleg å gå til den offisielle opposisjonsleiaren først. men berre for å få inn nokon som kan skrive ut nyval, sa Blackford, ifølgje The Guardian.

Johnson på talarlista

Statsminister Boris Johnson var raskt ut med å teikne seg på talarlista, men får neppe ordet før seint på ettermiddagen, truleg ein gong etter klokka 17 lokal tid, ifølgje The Guardian.

Statsministeren har dei siste dagane vore i FNs hovudforsamling i New York, men avbraut opphaldet der då høgsterett tysdag slo fast at suspensjonen til regjeringa av Underhuset var ulovleg.

Få minutt før John Bercow ønskte dei folkevalde velkommen tilbake til arbeidsplassen, kom Johnson til kontoret sitt i London.

– Bør be om unnskyldning

I eit TV-intervju onsdag morgon sa Jeremy Corbyn at Johnson bør be dronninga og landet om unnskyldning for den ulovlege suspensjonen.

Johnson snakka med dronning Elizabeth etter at høgsterett fastslo at rådet han gav henne om å suspendere Parlamentet, ikkje var i tråd med lova. Staben hans ville ikkje seie om han har bedt om unnskyldning.

Corbyn heldt landsmøtetalen sin tysdag, ein dag tidlegare enn planlagt, slik at han kunne rekke gjenopninga av Parlamentet.

