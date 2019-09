Talet på omkomne stig etter jordskjelv i Pakistan

utenriks

Redningsmannskap prøver no å ta seg fram til dei hardast ramma områda og gjennomsøke samanrasa bygningar i den pakistanske delen av Kashmir, men det er kraftig regn i området og vegar og bruer er øydelagde.

Berre i Mirpur-distriktet er det meldt om 30 omkomne, og minst to andre omkom i Punjab-provinsen, ifølgje talsmenn for politiet og redningsmannskapa.

Over 450 menneske er innlagde på sjukehuset i Mirpur med skadar etter skjelvet, og tilstanden er kritisk for nærare 150 av dei, opplyser ein talsmann for redningstenesta i området, Saeedur Rehman

Jordskjelvet, som hadde senteret sitt rundt 20 kilometer nord for Jhelum i Punjab-provinsen, vart målt til ein styrke på 5,8, ifølgje pakistanske styresmakter.

Senteret var berre 10 kilometer under jordoverflata, noko som gjorde at øydeleggingane vart større enn det eit djupare skjelv ville ha forårsaka. Mange bygningar rasa saman, og det blir frykta at fleire offer kan ligge i ruinane.

