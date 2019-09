Over 30 land fordømmer den kinesiske behandlinga av minoritetar

utenriks

Fordømminga fann stad på sidelinja av FNs hovudforsamling i New York, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Også Nederland, Storbritannia, Canada og Tyskland er på lista.

– Vi inviterer andre til å slutte seg til det internasjonale initiativet for å krevje ein stans på Kinas forferdelege undertrykking, seier USAs viseutanriksminister John Sullivan.

Det bur 12 millionar muslimar i Xinjiang, og minoritetane i provinsen seier at dei blir forfølgde av hankinesarane, som er den dominerande etniske gruppa i Kina. Det blir at anslått over 1 million menneske i Xinjiang som tilhøyrer den muslimske uigur-minoriteten, er plasserte i interneringsleirar.

Det er omfattande kameraovervaking i regionen, og kontrollpostar der politiet stansar uigurar for ID-testing.

