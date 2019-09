Macron: Alt ligg til rette for atomforhandlingar med Iran

utenriks

Macron sa dette etter å ha møtt Irans president Hassan Rouhani og USAs president Donald Trump på sidelinja til FNs hovudforsamling tysdag.

Ifølgje den franske presidenten har møte denne veka lagt eit grunnlag for å ta opp att forhandlingane mellom Iran og USA, og han understrekar at det no er opp til dei to landa å gripe høvet.

Macron håper framleis at Trump og Rouhani vil møtast denne veka, men dette verkar stadig mindre sannsynleg.

Må gjenreise tillit

Irans president Hassan Rouhani held fast på at Trump må gjenreise tilliten før nye samtalar kan finne stad.

– Viss USAs regjering er villige til å prate med oss, må dei skape dei rette forholda, sa den iranske presidenten til Fox News tysdag.

Trump heldt på si side ein toretale mot Iran i FNs hovudforsamling, omtalte landet som blodtørstig og den største statlege sponsoren av terror i verda og varsla skjerpte sanksjonar.

Krev ny avtale

Onsdag går den iranske presidenten på talarstolen i FN og kjem då truleg til å slå tilbake mot Trump.

Den amerikanske presidenten trekte i mai i fjor USA frå atomavtalen med Iran, som resten av signaturlanda – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – hittil har slått ring rundt.

USA krev å få reforhandle avtalen, eit krav den britiske statsministeren Boris Johnson tysdag slutta seg til, men som Iran har avvist.

Iran aviser

Rouhani har gjort det klart at USA må oppheve dei strenge sanksjonane mot landet før det kan komme på tale å reforhandle atomavtalen.

Bodskapen frå Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif er den same.

– Det blir ingen ny avtale før han vi har, er etterlevd, slo han fast tysdag.

(©NPK)