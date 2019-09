Israels president ber Netanyahu prøve å danne ny regjering

utenriks

Det opplyste Rivlins kontor onsdag, etter at presidenten hadde sete i møte med Netanyahu og hovudrivalen hans Benny Gantz.

Avgjerda betyr at Rivlin meiner det er Netanyahu som har best sjansar til å klare å danne ei ny koalisjonsregjering. Han har no i første omgang 28 dagar på seg til å få ei ny regjering på plass.

Resultatet av valet i Israel tidlegare denne månaden gjer likevel at forhandlingane truleg vil bli vanskelege. Rivlin hadde eit første møte med Netanyahu og Gantz tidlegare denne veka og oppmoda dei då til å danne ei samlingsregjering.

Dei innleiande regjeringssamtalane stansa opp som følgje av usemje om kven som skal leie den nye regjeringa.

(©NPK)