Issmeltinga vil ytterlegare bli firedobla innan 2100 viss CO2-utsleppa fortset som i dag, åtvarar FNs klimapanel.

Viss verda klarer å avgrense den globale oppvarminga til høgst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere auken, slik at havet om 200 år har stige maksimalt med éin meter over nivået i dag, ifølgje spesialrapporten om havet og dei isdekte delane av kloden, som vart publisert onsdag.

