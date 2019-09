Domingo ferdig i New York-operaen

utenriks

Det stadfestar både Domingo og New York Metropolitan Opera tysdag.

– Eg debuterte i New York-operaen som 27-åring og har sunge her i 51 fabelaktige år. Sjølv om eg sterkt avviser skuldingane mot meg og tar avstand frå klimaet der folk blir dømde utan ein rettferdig prosess, meiner eg at nærværet mitt i produksjonen av «Macbeth» ville vore distraherande for mine hardtarbeidande kollegaer, seier 78-åringen.

Det var nyheitsbyrået AP som i august publiserte ei sak der ein dansar og ni songarar, av dei ein som står fram med namn, fortel at dei har vorte seksuelt trakasserte av Domingo. Påstandane blir støtta av eit 30-tal andre vitne frå operaverda, som hevdar denne sida av operastjerna lenge har vore ein offentleg løyndom.

Domingo sjølv har møtt skuldingane med å kalle dei urovekkande og feilaktige. Han har beklaga om framferda hans har opprørt eller gjort nokon ille til mote.

