Det kvite hus offentleggjer utskrift av Trumps telefonsamtale med Ukrainas president

Det kvite hus offentleggjorde onsdag utskrifter av telefonsamtalen, som viser at Trump prøvde å få den nye ukrainske leiaren til å samarbeide med Rudy Giuliani og USAs justisminister William Barr om å etterforske demokraten Joe Biden.

Telefonsamtalen viser at Trump retta klagar mot Biden som han ikkje la fram bevis for.

– Det er mykje snakk om Bidens son, at Biden stoppa straffeforfølginga, og at mange folk ønsker å finne ut av det, sa Trump mellom anna, ifølgje den offentleggjorde samtalen. Eit fleirtal i Representanthuset vil stille Trump for riksrett.

Skuldingspunkta mot Trump er ikkje forma ut, men demokratane meiner at han misbruker makta si som president og bruker amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innleie korrupsjonsetterforsking mot Bidens son.

Hunter Biden sit i styret for eit ukrainsk gasselskap, og faren leier kappløpet om å bli Demokratanes kandidat og Trumps utfordrar i presidentvalet for neste år.

Trump har nekta for å ha gjort noko gale, og Det kvite hus lova tysdag å frigi utskrift av telefonsamtalane mellom han og Zelenskyj.