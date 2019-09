utenriks

Stillinga i Det internasjonale pengefondet IMF vart ledig då den tidlegare sjefen, franske Christine Lagarde, vart nominert som president for Den europeiske sentralbanken (ESB). Ho tar over for Mario Draghi i november.

Georgieva er tidlegare EU-kommissær og er i dag direktør i Verdsbanken, der ho rangerer like under presidenten i banken, amerikanaren David Malpass.

USA peikar tradisjonelt ut sjefen for Verdsbanken, medan ein europear har kontroll over søsterorganisasjonen IMF.

(©NPK)