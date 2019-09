Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvensar for kystlinja i verda

utenriks

Onsdag offentleggjer FNs klimapanel sin førebels siste spesialrapport om hav og is. Han vil mellom anna innehalde nye data om kva som er i ferd med å skje med isen i Vest-Antarktis.

Forskarar meiner no at det ikkje er eit spørsmål om i kva grad isen vil smelte, men om når det vil skje. Fleire hundre millionar menneske bur i områda som blir rørte når havet stig som følgje av at store ismassar glir ut i havet.

Viss menneskja greier å avgrense den globale oppvarminga til 2 grader over førindustrielt nivå, slik Parisavtalen legg opp til, vil havnivået stige med cirka ein halv meter, heiter det i eit rapportutkast som nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til.

Viss verda ikkje greier å nå kuttmåla, vil havet truleg stige med bortimot éin meter, noko som er nok til å skape store øydeleggingar i kystnære millionbyar, i tillegg til at mange øystatar vil bli umogleg for folk å bu i.

– Ingen tvil

Men det er likevel lite samanlikna med verknadene som er venta som følgje av at ismassen i Antarktis held fram å smelte i hundrevis av år.

Ifølgje Anders Levermann, professor ved Potsdaminstituttet i Tyskland, er det først dei siste åra at ein har fått data på kor mykje is som forsvinn i Antarktis.

For ti år sidan tydde modellane på at det ikkje ville forsvinne noko særleg is i dette området i løpet av dette hundreåret, slik det gjer på Grønland. Det vart til og med diskutert i kva grad ismassen kunne komme til å auke.

– I dag viser alle modellar at isen forsvinn i høgt tempo. Isdekket til kontinentet har mista rundt 150 milliardar tonn masse kvart år sidan 2005, og så å seie alt skjer i Vest-Antarktis. Både på Grønland og i Antarktis forsvinn isen stadig raskare, seier Levermann til AFP.

– Det er ikkje lenger nokon tvil. Studiane vi har i hendene, fortel oss at Vest-Antarktis har passert tippepunktet. Han har vorte ustabil og vil miste nesten all sin utsette is i havet. Punktum, legg han til.

Store sprik

Det blir knytt stor usikkerheit til kor mykje havet vil stige som følgje av utviklinga i Antarktis. Det siste anslaget frå FNs klimapanel anslår ei stigning på maks 16 centimeter innan 2100. Ein annan studie, som har vorte kraftig kritisert, har konkludert med at stigninga kan bli på opptil éin meter.

Uansett vil utviklinga halde fram etter 2100.

– Viss vi held oss til Parisavtalen, vil stigninga i havnivået i beste fall gå langsamare. Viss vi ikkje held oss til avtalen, vil akselerasjonen halde fram mot slutten av hundreåret.

Levermann meiner sjølv at isen kan forsvinne raskare enn antatt til no.

– Eg trur vi har undervurdert farten. Når det er sagt, så vil det ta fleire hundre år før isdekket har forsvunne. Men det kjem ikkje til å stanse, seier professoren, som spår at utviklinga vil bety at mange av dei viktigaste metropolane i verda ikkje vil vere mogleg å bu i. Store delar av Hongkong, New York, Hamburg, Kolkata og Shanghai risikerer å hamne under vatn viss CO2-utsleppa fortset.

– Viss New York endar opp fem meter under havet bak dike og høgder, så veit eg ikkje om folk ønsker å bu der, seier han.

