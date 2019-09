Iran avviser nye skuldingar om angrep mot oljeanlegg

utenriks

Houthi-opprørarane i Jemen har tatt på seg ansvaret for drone- og missilangrepet mot to saudiarabiske oljeanlegg 14. september, men USA hevdar at Iran var involvert.

Måndag fekk amerikanarane støtte frå Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som i ei felles fråsegn under FNs hovudforsamling i New York retta ein skuldande peikefinger mot Iran.

– Det finst inga anna mogleg forklaring. Vi støttar granskingar for å få fram detaljane i saka, heitte det i fråsegna.

Pompeo fornøgd

USAs utanriksminister Mike Pompeo gleder seg over den europeiske støtta.

– Vi ønsker å takke dei nære vennene våre for dei tydelege utspela deira om Irans ansvar for krigshandlinga mot Saudi-Arabia. Dette vil styrke diplomatiet og kampen for fred. Vi ber alle land fordømme Irans handlingar, seier Pompeo.

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif avviser skuldingane og skuldar dei tre europeiske landa for å springe USAs ærend ved å slutte seg til «absurde skuldingar» frå amerikanarane.

Ingen ny avtale

Zarif avviser òg eit utspel frå Storbritannias statsminister Boris Johnson, som sluttar opp om USAs krav om å reforhandle atomavtalen med Iran.

– Viss det er éin mann som kan få til det, er det USAs president. Eg håper vi får til ein Trump-avtale, sa Johnson måndag.

– Det blir ingen ny avtale før den vi har, er etterlevd, slår Zarif fast.

President Donald Trump trekte i mai i fjor USA frå avtalen, som resten av dei signaturlanda – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – hittil har slått ring rundt.

Trump har sidan innført strenge sanksjonar mot regimet i Teheran, som krev hjelp frå resten av dei signaturlanda til å møte dette presset.

(©NPK)