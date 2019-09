Høgsterett sa einstemmig ja til flytting av Francos leivningar

utenriks

Det vart vedtatt at klaga på flyttinga måtte avvisast fullt og heilt, heitte det i rettsavgjerda som dei seks dommarane einstemmig kom fram til tysdag.

– Dagen i dag er ein stor siger for det spanske demokratiet, skriv Spanias fungerande statsminister Pedro Sanchez på Twitter.

Han skriv òg at regjeringa er fast bestemt på å gi offera for Franco-regimet oppreisning.

Visestatsminister Carmen Calvo seier samtidig at regjeringa vil gjennomføre flyttinga så fort som mogleg.

Franco styrte Spania med jernhand etter den spanske borgarkrigen, som gjekk føre seg i åra 1936–1939. Både parti på venstresida og familiane til mange av dei som vart drepe under borgarkrigen, har lenge kravd at Francos leivningar må flyttast frå mausoleet i Valle de los Caídos (Dei falnes dal) vest for Madrid.

Tvangsarbeid

Mausoleet vart bygd av Francos regime mellom 1940 og 1959 – delvis ved hjelp av tvangsarbeid utført av rundt 20.000 politiske fangar.

På same stad er 34.000 stridande som fall under borgarkrigen, gravlagde, av dei vart mange aldri identifiserte. Staden tiltrekker seg både turistar og grupper på ytre høgrefløy.

Spanias regjering ønskte å flytte leivningane i juni, men seks dagar før gjekk Francos familie til retten for å hindre flyttinga. Domstolen skal framleis ta stilling til tre andre klager, men det er venta at desse vil vere i tråd med avgjerda på tysdag.

Rettsavgjerda på tysdag kan ikkje ankast, men advokaten til Francos familie, Felipe Utrera seier at familien vil halde fram å kjempe til siste slutt ved å ta saka vidare til grunnlovsdomstolen i landet og eventuelt Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Uansett vil dette ikkje kunne hindre regjeringa i å flytte leivningane.

Splittar Spania

Saka har splitta den spanske befolkninga, som framleis har svært ulike haldningar til det fascistiske diktaturet som tok slutt då Franco døydde i 1975.

Spanias sosialdemokratiske regjering meiner at Spania ikkje kan halde fram å glorifisere diktatoren. Regjeringa står fast på at leivningane må flyttast til gravlunden El Pardo utanfor Madrid der Francos kone ligg gravlagt.

Leiaren for ei spansk foreining for historiske minnesmerke, Bonifacio Sanchez, er glad for avgjerda til retten, men han meiner det ville vore betre om Francos familie gravla han på ein privat stad, ikkje på ein offentleg finansiert gravlund.

Ekspertar anslår at 114.000 drepne frå borgarkrigen ligg gravlagde i 2.500 massegraver rundt omkring i Spania, av dei er dei fleste umerka.

