Flyktninghjelpen: Retten til å søke asyl forsvinn for sentralamerikanarar

utenriks

Desperate mellomamerikanske familiar blir nekta retten til vern og asyl, meiner generalsekretær Jan Egeland. Militærstyrkar, piggtrådgjerde og grensemurer tvingar stadig fleire tilbake til usikkerheit, hevdar han.

– Langs migrantruta frå San Salvador til Tapachula i Mexico har eg møtt menn, kvinner og barn som har flykta frå mord, truslar, tortur og seksuell vald. Historiene deira minner om dei eg høyrer i krigssoner, men likevel blir dei møtt av stengde grenser og kutt i støtta til hjelpearbeidet av naboen deira i nord, USA, seier han.

– Liknar krigsområde

I fjor vart 10.500 menneske drepne nord i Mellom-Amerika. Nær 700.000 sentralamerikanarar er internt fordrivne i heimlanda sine.

Egeland viser til at talet på asylsøknader frå nordlege område i Mellom-Amerika kan samanliknast med land i krig. Honduranarar, guatemalanar, salvadoranarar og mexicanarar er blant nasjonalitetane som låg på topp-ti-lista for asylsøknader i fjor.

Humanitære organisasjonar opplever at det er lite midlar. Dessutan er den internasjonale støtta ofte øyremerkt til utviklingsarbeid eller katastroferespons.

Egeland etterlyser ein FN-leia naudhjelpsplan som kan mobilisere meir pengestøtte og forbetre koordineringa av naudhjelpsarbeidet.

– USAs kutt i bistand til program som skal sikre utdanning, arbeid og lokale fredsprosessar er frykteleg øydeleggande. Dette kjem berre til å resultere i at endå fleire menneske flyktar nordover, seier han.

Asylavtale

Å flykte eller å døy er det einaste valet som står igjen for mange tusen menneske i desse områda, påpeikar Egeland.

– Vi må kalle ein spade for ein spade. USA og ei rekke europeiske land gravlegg no den eldgamle retten til å søke asyl for medmenneske på flukt for livet, seier generalsekretæren.

Førre veke inngjekk USA ein asylavtale med El Salvador. Migrantar som vil søke asyl i USA, må no gjere det i El Salvador i staden. Avtalen har fått mykje kritikk for at ein ignorerer sikkerheita til menneske som flyktar frå vald.

Naturkatastrofar aukar òg behovet for humanitær hjelp. Mange samfunn opplever dessutan problem med væpna gjengar som driv utpressing, menneskehandel, barnerekruttering og seksuell og kjønnsbasert vald.

(©NPK)