Svensk tankskip frigitt i Iran

utenriks

Reiarlaget Stena Bulk opplyste søndag at tankskipet om kort tid kunne forlate Iran, noko iranske styresmakter stadfesta.

Måndag opplyste ein talsmann for regjeringa i landet at Stena Impero, som vart tatt i arrest 19. juli, fritt kan segle vidare.

– Dei rettslege prosessane er avslutta, og basert på det er føresetnadene oppfylt for å sleppe oljetankaren fri, og oljetankaren kan dra, sa Ali Rabiei under ein pressekonferanse.

Stena Impero vart stansa av den iranske Revolusjonsgarden då det var på veg gjennom Hormuzsundet, ifølgje Iran fordi det hadde kollidert med eit fiskefartøy og stukke av.

Tankskipet, som seglar under britisk flagg, måtte deretter gå til land i den iranske hamnebyen Bandar Abbas, der det sidan har lege.

Utfallet av etterforskinga av den påståtte samanstøyten med eit fiskefartøy og den følgjande rettsprosessen er ikkje kjent.

Mange har sett på arresten av Stena Impero som iransk hemn for at den britiske marinen tok beslag i eit iransk tankskip utanfor Gibraltar fordi oljelasta om bord visstnok var på veg til Syria.

Det iranske tankskipet Grace 1, som seinare vart døypt om til Adrian Darya 1, vart lauslate av Gibraltar i midten av august.

Statleg iransk TV melde alt for to veker sidan at det svenske tankskipet snart ville få segle vidare.

(©NPK)