Storebrand med i allianse for nullutslepp

utenriks

Norske Storebrand er ein av grunnleggarane av alliansen, som til saman står for investeringar på meir enn det dobbelte av oljefondet.

No lovar selskapa i alliansen at dei vil gjere investeringsporteføljane sine klimanøytrale innan 2050. Det nye initiativet vart lagt fram i samband med opninga av FNs klimatoppmøte i New York måndag.

– Det er på tide å utnytte den store effekten det vil ha dersom vi alle flyttar kapitalen vår i ei retning som bidrar til det grøne skiftet, seier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad i ei pressemelding.

Han legg til at berekraftige investeringar òg er smarte fordi dei er lønnsame.

Den nye gruppa har fått namnet Net-Zero Asset Owner Alliance.

(©NPK)