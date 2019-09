Solberg talte om hav på klimatoppmøtet

utenriks

Under den korte talen ho heldt under toppmøtet måndag viste Solberg til kravet frå unge klimaaktivistar om meir effektive tiltak mot den globale oppvarminga.

– Bodskapen blir styrkt av bilda av øydeleggande naturkatastrofar – no sist frå Bahamas, sa statsministeren.

Ho nemnde deretter fleire klimatiltak knytte til havet som ei gruppe på 14 land, blant dei Noreg, prøver å fremme.

Tiltaka omfattar fornybar energiproduksjon til havs, kutt i klimautslepp frå næringsverksemd som føregår på sjøen, og lagring av CO2 under havbotnen. Solberg tok òg til orde for klimavennleg produksjon av sjømat.

– Ein berekraftig og sunn havøkonomi vil vere avgjerande for å kjempe mot klimaendringane, sa statsministeren.

FNs generalsekretær António Guterres oppmoda landa i verda til å skjerpe klimamåla sine i forkant av toppmøtet i New York. Solberg presenterte ingen nye, konkrete utsleppsmål her, men sa i talen at dei norske utsleppsmåla vil bli skjerpte.

