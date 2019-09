Fire EU-land samde om fordeling av asylsøkarar

utenriks

Innanriksministrane i dei fire landa møttest på Malta måndag for å prøve å finne ei løysing som kunne lette arbeidet med å ta imot og fordele asylsøkarar som kryssar Middelhavet med båt og blir redda på veg over havet.

– Vi har vorte samde om eit felles dokument som skal leggast fram som grunnlag for ei breiare semje innan EU på det neste møtet mellom innanriksministrane, seier Maltas innanriksminister på ein pressekonferanse i Vittoriosa etter møtet.

Fornying og reform

EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos oppmodar alle medlemsland til å slutte seg til den foreslåtte mekanismen og «bidra i den solidariske innsatsen». Avramopoulos var òg med på møtet måndag, saman med innanriksminister Maria Ohisalo frå Finland, som for tida har formannskapet i EU-rådet.

Dei fire landa som leidde an måndag, har tatt til orde for ei automatisk fordeling og har vorte samde om ein mellombels avtale i vente på fornying og reform av EUs asylsystem. Fleire av dei ønskte eit alternativ til dagens situasjon, der avgjerder om fordeling og landsetting av asylsøkarar som blir redda opp frå havet, blir behandla frå gong til gong og utan nokon mekanisme i botnen.

Solidaritet

Land som Malta, Spania og Italia har dei siste åra klaga fleire gonger på at andre medlemsland ikkje gjer nok for å handtere straumen av asylsøkarar.

– Europa har ikkje vist tilstrekkeleg solidaritet med landa der båtane kjem i land, særleg Italia, sa Frankrikes president Emmanuel Macron førre veke.

Kypros, Hellas og Malta er blant dei EU-landa som tar imot flest førstegongs asylsøkarar. I helga nekta Malta å ta imot 182 menneske som var plukka opp av det norske skipet Ocean Viking, fordi dei hadde vorte redda utanfor maltesisk farvatn. Løysinga vart at Italia gjekk med på å ta imot gruppa søndag.

– Vi må samle så mange medlemsland som mogleg, slik at dette kan delast mellom ei stor nok gruppe. Mange kan slutte seg til dette som del av ei større gruppe, og Finland er eitt av dei, seier Ohisalo om den mellombelse løysinga måndag.

Diskuterer reform

Diskusjonen om fordeling av menneske som kjem over Middelhavet, har vore fastlåst etter at seks medlemsland – Italia, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn – ikkje ville gå med på eit EU-forslag om å pålegge landa å ta imot ei viss kvote.

Forhandlingar om å endre Dublin-systemet for mottak og behandling av asylsøknader starta under eit innanriksministermøte i Helsingfors i juli. Den nye mekanismen blir lagt fram for resten av medlemslanda når innanriksministrane møtest igjen i Luxembourg i oktober.

