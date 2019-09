Europeisk bilindustri åtvarar mot hard brexit

utenriks

Europeiske og nasjonale bransjeforeiningar for bilprodusentar og underleverandørar sende i helga ut ei felles fråsegn for å understreke konsekvensane av ein såkalla hard brexit for europeisk bilindustri.

– Dersom Storbritannia går ut av EU utan ein avtale, vil det ramme driftsmodellen med korte leveringsfristar kraftig. Berre eitt minutts driftsstans i Storbritannia vil koste 54.700 euro, skriv bransjen. Beløpet svarer til nesten 550.000 kroner med dagens kurs.

– I tillegg kan WTO-baserte importavgifter på bilar og varebilar gi ei ekstrarekning på 5,7 milliardar euro, noko som kan føre til auka prisar dersom produsentane ikkje klarer å dekke inn dei auka kostnadene, heiter det i fråsegna.

– Vi er lei oss for brexit. Storbritannia er fullt ut integrert i verdikjeda til tysk bilindustri, med over 100 produksjonsanlegg i Storbritannia. Synet vårt er at alt må gjerast for å sikre framleis fri flyt av varer, tenester, kapital og arbeidskraft mellom Storbritannia og EU, seier president Bernhard Mattes i den tyske bransjeforeininga VDA.

(©NPK)