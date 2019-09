Boris Johnson gir Iran skulda for oljeangrep i Saudi-Arabia

utenriks

Samtidig seier den britiske statsministeren at Storbritannia skal samarbeide med allierte for å «trappe ned» spenningane i Midtausten.

Storbritannia «legg med høgt sannsyn ansvaret på Iran» for angrepa mot saudiarabiske oljeinstallasjonar 14. september.

Saudi-Arabia og USA legg òg skulda på Iran, som nektar for å ha noko med angrepa å gjere.

USAs forsvarsdepartement kunngjorde fredag at dei skal sende fleire amerikanske soldatar og nytt missilforsvarsutstyr til regionen.

Johnson, som måndag var på veg til New York, seier at Storbritannia vil «vurdere korleis dei kan gjere nytte for seg».

