Amerikansk soldat arrestert for angrepsplanar

utenriks

Det amerikanske justisdepartementet opplyste måndag at den 24 år gamle soldaten er sikta for å ha spreidd informasjon om eksplosiv og masseøydeleggingsvåpen. Han har vore stasjonert ved Fort Riley i delstaten Kansas.

Ifølgje påtalemakta skal vedkommande ha vore aktiv i chatterom på nett, der han diskuterte planar om å drepe medlemmer av den antifascistiske rørsla Antifa og beskreiv korleis det gjekk an å lage ei bombe som vart utløyst med ein samtale til ein mobiltelefon.

På Facebook skal han òg gitt uttrykk for at han ønskte å reise til Ukraina for å kjempe med ei paramilitær gruppe som er kjent som Azov-bataljonen.

I rettspapira heiter det òg at 24-åringen foreslo å angripe ein nyheitskanal med ei bilbombe. Nyheitskanalen blir ikkje namngitt.

