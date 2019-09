«Game of Thrones» trona under Emmy-utdelinga

utenriks

Den åttande og siste sesongen av «Game of Thrones» vart kåra til beste dramaserie under den 71. utgåva av Emmy søndag kveld i Los Angeles. I tillegg fekk Peter Dinklage pris for beste mannlege birolle som Tyrion Lannister i fantasyserien.

To prisar er rett nok få med tanke dei 32 nominasjonane serien fekk, men alt i alt har den populære HBO-serien fått tolv Emmy-prisar i år. Det er berre éin gong tidlegare ein TV-serie har vunne tolv Emmy-prisar på eitt år. Førre gong var i 2015 – òg den rekorden hadde «Game of Thrones».

Den gjæve dramaprisen til «Game of Thrones» viser endå ein gong at serien tronar på toppen i TV-serieindustrien i verda. Overraskinga på Emmy-kvelden var det den mørke komiserien «Fleabag» som stod for.

Overraska

«Fleabag» -skodespelaren Phoebe Waller-Bridge vann prisen for beste kvinnelege skodespelar. 34-åringen slo dermed Julia Louis-Dreyfus (58) frå «Veep» som har vunne prisen fleire gonger tidlegare.

Waller-Bridge speler hovudrolla, men har òg produsert og skrive «Fleabag». Serien stakk òg av med prisen for beste komiserie, og dessutan fekk Harry Bradbeer pris for beste komiserieregi.

– Det er fantastisk og roande å vite at ei skiten, pervers, sint og rotete kvinne kan komme seg til Emmy-utdelinga, sa Waller-Bridge frå scena og refererte til karakteren hennar i komiserien.

Første sesong av «Fleabag» kom i 2016 og vann ei rekke prisar, men ikkje ein einaste nominasjon til Emmy, som er TVs svar på filmindustriens Oscar-utdeling. Prisane serien fekk tildelt under denne utgåva, var for andre sesong.

Det er venta ein tredje sesong av den BBC-sende serien.

Også «Chernobyl» fekk tre prisar under utdelinga. HBO-seriens svenske regissør Johan Renck fekk pris for beste regi for ein miniserie, i tillegg til at serien òg stakk av med pris for beste miniserie. Suksesserien fekk òg pris for beste miniseriemanus, skrive av Craig Mazin.

Skreiv historie

Det vart òg skrive historie i Microsoft Theatre i Los Angeles søndag kveld.

Billy Porter vart som den første opne homofile svarte mannen som fekk pris for beste mannlege skodespelar i ein dramaserie. «Pose»-skodespelaren, som fylte 50 år laurdag, sa på scena at han var overvelda og overlykkeleg over å ha levd lenge nok til å sjå denne dagen komme.

– Eg har rett til det. Du har rett til det. Vi har alle rett til det, sa Porter.

Tok opp lønnsforskjellar

Enkelte Emmy-utdelingar har tidlegare år vore politisk ladde, særleg for to år sidan då USAs president Donald Trump vart kritisert i talar og vitsar.

I år var det få tydelege politiske talar, men Michelle Williams nytta høvet til å ta opp lønnsforskjellar mellom kvinner og menn i skodespelarbransjen i sin takketale for prisen beste kvinnelege skodespelar i ein miniserie.

«Fosse/Verdon» -skodespelaren fortalde om å vere ein underbetalt skodespelar på grunn av sitt kjønn, og ho sa at kvinner må bli lytta til og bli rettferdig kompensert for jobben dei gjer.

– Neste gong ei kvinne – spesielt ei farga kvinne fordi ho vil tene 52 cent per dollar samanlikna med den mannlege motparten hennar – fortel deg kva ho treng for å gjere jobben sin, lytt til henne og tru henne, sa Williams og heldt fram:

– Fordi ein dag kan ho stå framfor deg og seie takk for du lèt henne lykkast på grunn av arbeidsmiljøet sitt – ikkje trass i det.

Sjølv takka Williams regissør Sam Rockwell for å ha gitt henne det ho har trunge for å gjere jobben som skodespelar i serien.

(©NPK)